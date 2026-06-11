◆米大リーグパイレーツ９―８ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。投げては６回２／３を６安打４失点（自責３）で勝ち負け付かず、防御率１・０６となった。３点を追う９回には意地の１２号２ランを放ったが、空砲となった。大谷はこの回を投げ切れば規定投球回に達し