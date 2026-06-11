７月３１日公開の映画「トーキョーナイトフォール」が２４日に開幕する英・レインダンス映画祭でワールドプレミア＆国際長編部門最優秀賞作品にノミネートしたことが１１日、分かった。主演の葵うたのと清水友翔監督がレッドカーペットに参加し、ワールドプレミア上映の舞台あいさつを行う。葵と安部伊織がダブル主演を務める今作。東京の片隅に住む雨無（あめなし＝安部）の妹・アンナ（葵）は、高校生の時に同級生の自殺遺体