女優でタレントの池上季実子さんが2026年6月10日、SNSで話題を集めていた8日放送のクイズバラエティー番組「クイズ！脳ベルSHOW」（BSフジ）での近影について、Xで説明した。「治療が終われば治りますが今は治療優先で...ご容赦を！」8日放送の「脳ベルSHOW」に出演した池上さん。フェイスラインがややふっくらとし、前歯の1本が欠けているように見えることから、SNSで「歯はどうした？」などと困惑する声が上がっていた。池上さ