◆米大リーグパイレーツ９―８ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては７回途中６安打４失点（自責３）で勝敗はつかず、防御率が１・０６となった。勝利投手の権利を持って降板したが、リリーフが逆転された。３点を追う９回には、意地の１２号２ランを放って１