◆米大リーグブルージェイズ４―７フィリーズ（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が本拠地・フィリーズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し３打数無安打１打点、２三振、１四球、１犠飛で打率は２割３分となった。前夜は２試合ぶりの安打となる右翼フェンス直撃の二塁打を放ったが、この日はフィリーズの強力投手陣に抑えられ、７回１死一、三塁の好機も右翼に犠牲フラ