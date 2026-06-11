◆米大リーグロッキーズ―カブス（１０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）カブスの今永昇太投手（３２）が敵地のロッキーズ戦で先発し、５回２安打２四球７奪三振の力投で５勝目の権利を手にした。無失点投球は５月２日のDバックス戦以来となった。自身４連敗からの脱出をかけて上がったマウンド。初回２死から安打と四球で一、二塁の危機を背負ったが、トバーをスプリットで空振り三振に仕留めて危機を断った