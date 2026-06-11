W杯での得点を確信北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月10日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで練習を開始した。ナッシュビル入りした日本代表に、じわじわと緊張感が漂い始めている。小川航基もそれを感じている一人だ。だが、その緊張の中に揺らぎはない。これまで様々な場面で得点を取り続けてきた男の言葉には、静かな、しかし確かな重みがあった。モンテレイでの事前キャンプを終え、チー