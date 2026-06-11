FIFAからハイチ代表に通告北中米ワールドカップ（W杯）で52年ぶり出場を果たすハイチ代表は国際サッカー連盟（FIFA）からの要求により、ユニフォームデザインを変更することになった。FIFAが政治的要素の含まれたデザインを却下したとされる。同代表のユニフォームメーカーである「サエタ」が声明を発表し、FIFAから要求された修正を行ったと発表。「数か月に渡り、いくつかのコンセプトが開発・改良され、FIFAの承認プロセス