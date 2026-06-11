キム・テヒョンが負傷、グループステージ3試合の出場も不透明と現地報道J1の鹿島アントラーズに所属する韓国代表DFキム・テヒョンが、現地時間6月10日までにトレーニング中に左足首を負傷し、北中米ワールドカップ初戦の欠場が濃厚となった。相次ぐ負傷者の発生に、韓国メディア「OSEN」は「守備陣に超非常事態」と見出しを打って報じた。韓国代表は12日にグループステージ第1戦でチェコ代表との対戦を控えている。しかし、前