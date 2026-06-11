パートナー企業の「ANA」が発表北中米ワールドカップ（W杯）は、いよいよ現地時間6月11日（日本時間12日）に開幕を迎える。日本代表も初戦のオランダ戦に向けて準備を進めているなかで、サッカー日本代表のパートナー企業であるANA社が、新商品として特別ロゴ入りユニフォームの販売を開始した。ANA社の公式「X」では「『HORIZON（水平線）』をコンセプトにデザインされたアディダス サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユ