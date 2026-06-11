マクドナルドの限定CMに反響大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドが6月4日から、北中米ワールドカップ（W杯）の開催を記念し、「ファンの皆さまと情熱を分かち合う」をコンセプトにしたさまざまな取り組みを展開している。そのなかで、30秒間のテレビCMには「こりゃすごい」「ガチレジェンドしかいなくてすげぇ」など多くのコメントが寄せられている。6月17日からは「FIFAワールドカップ26セット」が期間限定で登場する。デ