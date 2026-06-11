セガ フェイブから、TVアニメ「名探偵コナン」の30周年を記念したクリアファイル第1弾が登場。全15種展開で、各キャラクターの印象的なシーンをプリントした、A5サイズクリアファイルです！ セガ フェイブ『名探偵コナンTVアニメ「名探偵コナン」30周年記念クリアファイルVol.1』 価格：1枚 550円(税込)／1BOX 8,250円 (税込)販売予定時期：2026年11月種類：全15種サイズ：A5サイズ（全長約14.8×21cm）主な取扱