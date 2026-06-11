YouTubeチャンネル「産業医ストレスチェックラボ【ミーデン株式会社】」が、「ストレスチェックテスト個人結果の見方 【分かりやすく解説】」と題した動画を公開した。動画では、産業医が厚生労働省推奨の「職業性ストレス簡易調査票」に基づく個人結果の読み解き方と、高ストレス判定が出た際の対処法について詳しく解説している。 ストレスチェックの個人結果は、主に3ページで構成されている。1ページ目で