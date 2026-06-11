講談社から『リロアンドスティッチやさしいあなたへOhana Means Family』が登場！ディズニー映画『リロ＆スティッチ』の世界を通して、大人の心を癒やしてくれるメッセージブックです☆ 講談社 ディズニー「リロアンドスティッチやさしいあなたへOhana Means Family」 定価：1,870円（税込）発売日：2026年6月11日（木）※発売日は書店によって異なる場合がありますサイズ：たて173mm×よこ128mm