パンダの「恩恩」と赤ちゃん。（６月撮影、成都＝新華社配信）【新華社成都6月11日】中国の四川省にあるジャイアントパンダ保護研究センターは10日、同センター臥竜神樹坪基地でパンダの「恩恩（エンエン）」が4日午前10時31分に赤ちゃん1頭を出産したと発表した。同センターが国内で飼育しているパンダが出産するのは今年初めてとなる。パンダの「恩恩」と赤ちゃん。（６月撮影、成都＝新華社配信）パンダの「恩恩」と赤ちゃん