7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が11日、都内で行われた『パワフルプロ野球2026-2027』発売記念イベントに登壇した。大のオリックス・バファローズファンで知られる藤原は、アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）とともにパワプロトークで盛り上がった。【写真】能力診断の結果『パワプロ』内で登場する欲しい特殊能力の話題では、藤原はストライクとボールを見極めることができる「選球眼」のフリップを披露。「自分