俳優の土屋太鳳（31）が11日、都内で行われた映画『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』（26日公開）の完成披露上映会に参加した。【全身ショット】華やかなオフショルワンピで登場した土屋太鳳本作で、レッサーパンダの旅人・パンタンの声を担当する土屋。2023年に第1子を出産している土屋はアンパンマンファミリーの仲間入りについて「最高にうれしいです。姉と弟と『アンパンマン』を見て育った。同じ舞台に立て