◇ア・リーグブルージェイズ4―7フィリーズ（2026年6月10日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が10日（日本時間11日）、本拠地でのフィリーズ戦に「4番・三塁」で先発出場。4打数無安打、1打点、2三振に終わった。チームは2連勝ならず借金は3となった。7回には右犠飛で1打点をマークも、一方で4−7の9回2死二塁では、追い込まれてから見逃した球が相手捕手のチェレンジで「ストライク」にくつがえり、三振