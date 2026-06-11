歌手で俳優の香坂みゆき（63）が10日、Instagramを更新。「ちょっと南国」とつづった自宅の様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】香坂みゆきの水着姿や自宅（複数カット）これまでもInstagramでプライベートの様子を公開してきた香坂。ハワイを訪れた際の水着姿を披露すると、「海辺に舞い降りた天女様」「おてんば女子やな。可愛い！」など、さまざまな反響も寄せられて話題になっていた。またキッチンでの自撮りショット