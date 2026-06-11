警視庁照明トラブルの修理に訪れた家の住人らに不必要な電気工事を持ちかけ、工事代名目で現金を詐取したなどとして、警視庁は11日までに、詐欺や詐欺未遂の疑いで、川崎市宮前区、職業不詳横山英太郎容疑者（30）ら2人を逮捕し、同区、職業不詳松本健人容疑者（31）ら4人を再逮捕した。警視庁によると、このグループによる被害は、昨年3〜6月に関東1都6県で246件、計4700万円以上に上るとみられる。警視庁は横山、松本両容疑