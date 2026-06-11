「パイレーツ９−８ドジャース」（１０日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場し、七回途中で今季ワーストの４失点で降板。７勝目の権利を手にしていたが、逆転負けで消滅した。打席では九回に１２号２ランを放ち、５打数１安打２打点。日本ではファンの悲鳴が続出した。３点ビハインドの九回だった。１死一塁から低めのフォーシームを完璧に捉えた打球は左中間スタンドに飛び込んだ。