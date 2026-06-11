10日の衆議院法務委員会で再審法改正案の審議が行われ、参政党の和田政宗議員はサッカーの試合に例えて総理大臣に問いただした。【映像】サッカーの例え話を始めた瞬間（実際の様子）和田議員は「きのう参考人として当委員会にお越しいただいた（冤罪被害者・袴田巌さんの姉）袴田秀子さんが、良い証拠も悪い証拠も全部出してほしいと述べられていた、これは非常に重いと思います。私もこれ証拠全て出して、有罪であれば有罪、