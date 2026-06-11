落語家の桂文治（58）が11日までにインスタグラムおよびXを更新。脳の手術を受ける予定であることを明かした。文治は05年に脳下垂体腫瘍が見つかり、手術を受けている。以来、定期的にMRI検査を受けているが、今回の投稿で「今日、紹介状を持って病院に行って来た。担当の先生と話をしたが、思ったより脳下垂体が海鼠みたいに大きくなっている。22年前は視神経を下から圧迫したが、今回は横に脳を圧迫している」と現状を説明。「7