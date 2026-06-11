犬がしつこく要求してくるときのNG行為 1.感情的に叱りつける 要求吠えに限らず、生活上のルールをきちんと教えなければ、犬はやっていいことや悪いことを覚えません。これらを教えることが、しつけです。しかし、大声で怒鳴ったり愛犬に手をあげたりするのは、間違ったしつけ方です。 感情的に叱りつけると、愛犬は怖がって静かになるかもしれません。しかし、なぜ叱られているのかが理解できないため、怒鳴る