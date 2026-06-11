産業医によるYouTubeチャンネル「職場のメンタルヘルス【ミーデン株式会社】」が、「嘱託産業医と専属産業医の違いについて解説」と題した動画を公開した。動画では、企業に義務付けられている産業医の役割と、非常勤の「嘱託産業医」、常駐の「専属産業医」という2つの選任形態の決定的な違いについて詳しく解説している。 動画の冒頭で、産業医は労働者の健康管理を専門的な立場から行う医師であり、「常時50人以上の労