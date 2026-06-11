カフェチェーン『カフェ・ベローチェ』は、40周年を記念した黒ねこハンドタオルのプレゼント企画をスタートする。6月18日から開催されるのは「40周年 黒ねこサマーキャンペーン」。いったいどんなものなのか。40周年記念！黒ねこハンドタオルプレゼント6月18日〜『カフェ・ベローチェ』ロゴ『カフェ・ベローチェ』で愛される「黒ねこ」をご存じだろうか。ロゴにも使用され、今までにもたくさんのグッズが販売されてきた同店の看