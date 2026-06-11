2026年６月10日（日本時間11日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表がベースキャンプ地のナッシュビルで練習を実施。14日のオランダ戦に向け、いよいよ戦闘モードに突入するなか、人一倍元気に振る舞っていたのが長友佑都だ。この日は特注ヘアバンドを着用してトレーニングに参加。メディア公開された冒頭15分間でも、長友の存在感は際立っていた。このチームのなかでもワールドカップの厳しさを熟知する選手だからこそ