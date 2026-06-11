バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代（16〜29歳の男女）3297人を対象に「親戚のお兄さんにしたい有名人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：横浜流星2位は、俳優として幅広い世代から支持を集める横浜流星さんでした。「親戚にいたら誇らしい」「かっこいいのに話しやすそう」といった声が寄