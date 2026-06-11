大谷が9回に意地の一発を放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間6月10日、敵地でのパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6−9で迎えた9回一死一塁から中越えの12号2ランを放ち、1点差に迫った。しかし、あと一歩届かず、8−9で敗れた。【動画】これぞ二刀流！先発した試合で9回に意地の12号2ランを放った大谷この日、投打同時出場の大谷は、3回二死一塁の第2打席で左翼への打球を左翼手のブライアン・レ