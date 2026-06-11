お笑いタレントのいとうあさこさんは6月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。56歳の誕生日を迎えたことを報告し、お祝いの花束写真を公開しました。【写真】お祝いの花束ショット「ゴムのように伸び縮みしながら頑張ります」いとうさんは「本日56になりました」と誕生日を迎えたことを報告。「先ほど仕事終わりまして。大久保さんと帰ってきたのですが、私が『56は大好きな語呂合わせ、ゴロゴロしかないんすよね』と言うと『あるよ