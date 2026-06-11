これからの時期に需要が高まる生ビールを特別な空間で楽しんでもらうイベントが、６月１１日から金沢市内で始まるのを前に１０日、お披露目会が開かれました。金沢市の繁華街にある「片町きらら広場」にお目見えした漆黒のワゴン車。サッポロビールが全国13か所をめぐる体験イベントの一環として会場の一角に設置され、泡立ての技術などを目の前で感じながら生ビールを楽しめる空間を演出しています。サッポロビール マーケティン