マクドナルドの公式X（旧Twitter）アカウントは6月11日に投稿を更新。ハッピーセットとスーパーマリオギャラクシー ザ・ムービーのコラボ開始を告知しました。【画像】ハッピーセット『マリオギャラクシー』コラボビジュアルリプキャンペーンでマックカード1000円分が当たる同アカウントは「いよいよ6/12(金)から！【#ハッピーセットでマリオギャラクシー】をつけて、宇宙に連れていきたいキャラの番号をリプライすると、抽選で