「kikippa」を展開するピクシーダストテクノロジーズは6月10日、「脳の健康に関する実態調査」に関する実態調査の結果を発表した。調査は2026年5月27日〜6月3日、全国の50歳の男女1,000名を対象にインターネットで行われた。○50歳の7割以上が「人生の転換期」に入ったと感じると回答全国の50歳男女を対象に、50歳を迎えて「人生の転換期」に入ったと感じるかを尋ねたところ、「とても感じる(32.9%)」と「やや感じる(42.4%)」を合