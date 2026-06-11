東京ドームシティ(東京都文京区)のシアターGロッソは、7月30日に映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』のBlu-ray販売を記念したスペシャルイベントを開催する。同イベントでは、声出し・歓声・応援OKの応援上映を実施。うちわ・タオル・ペンライトなど応援グッズの持ち込みも可能だ。さらに、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』百夜陸王／ゴジュウレオン役の鈴木秀脩とファイヤキャンドル役の三本木大輔を迎え