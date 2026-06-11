6月10日、阪神タイガースの藤川球児監督（45）が現役時代を含めて、NPB（プロ野球機構）試合で初の退場処分を受けた。先日は森下翔太選手（25）が球審のストライク判定に抗議して退場と相次ぐが、今回は「ビデオ判定」をめぐってーー。【写真】空タッチにも見える…藤川監督退場の引き金となった「ビデオ判定」福岡ソフトバンクホークスとのセ・パ交流戦を6-2で落として、セ・リーグ首位陥落となった阪神。ファンもフラストレ