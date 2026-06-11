松田優作さんの長女でミュージシャンの松田ゆう姫が、10日放送のTOKYO MXの生情報番組『5時に夢中！』（月〜金後5：00）に出演。「かわいいを連発する女性は、かわいくない」と持論を述べた。【写真】松田美由紀＆豪華メンバーが長女・ゆう姫の結婚を祝福、“可愛い女子会”ショット番組は、ぼる塾・田辺智加が苦手とする女性の特徴を明かした話題を紹介。「なにかにつけて『かわいい』と言ってくる人」が苦手であると説明し