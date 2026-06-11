東京商工リサーチは6月10日、2回目となる「中東情勢アンケート調査」の結果を発表した。調査は2026年6月1日〜8日、7,614社を対象にインターネットで行われた。○「マイナスの影響」が80.6%、大企業は86.3%に拡大米国とイスラエルのイラン攻撃による混迷が、世界経済に深刻な影響を及ぼしている。7,614社に事業活動への影響を聞いたところ、最多が「少しマイナス」の44.7%(7,614社中、3,404社)と回答。次いで、「大いにマイナス」が