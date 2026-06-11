広島市の広陵高野球部で昨年1月の部内暴力を巡る第三者委員会の報告があったことを受け、高校を運営する学校法人広陵学園は11日、中井哲之元監督が学園の理事と高校の参与職を辞任したと発表した。学校から完全に離れることになる。