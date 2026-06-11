お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に11日、出演。お笑いコンビ、オードリー若林正恭（47）の小説「青天（あおてん）」（文芸春秋）が10日に発表された、第175回直木賞（日本文学振興会主催）の候補作にノミネートされた件で、「取っちゃうかな」とつぶやいた。この小説を読破したという山里は最初にコメントを求められて、ハーッと大きなため息をついた後、「面