第175回芥川賞と直木賞の候補作が発表され、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭さん（47）の作品などが選ばれました。直木賞の候補作には、初ノミネートとなる、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭さん（47）の「青天」が選ばれました。「青天」は高校のアメリカンフットボール部を舞台にした青春小説で、若林さんは「主人公のアリが、想像よりずっと力強く遠くまで走っていくなあと。『そのまま直木賞にぶち当たってこい』と背