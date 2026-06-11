アメリカが再びイランを攻撃。イランはホルムズ海峡の封鎖を宣言し、緊張が高まっています。アメリカ中央軍は日本時間の11日朝、イラン国内の「複数の標的」に対する自衛のための攻撃を始めたと発表しました。トランプ大統領の指示に基づくものとしていて、ニュースサイト「アクシオス」は攻撃対象はイラン南部の防空システムなどだと伝えています。攻撃開始後、トランプ氏はFOXニュースの記者に対しイランの当局者から攻撃を止め