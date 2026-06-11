星野リゾートが展開する「星のやバリ」は6月より、ウェルネスプログラム「聖なる谷の知新滞在」(3泊4日〜Rp.12,100,000/1名)を販売している。朝陽を浴びながら、身体を目覚めさせる現在、世界の旅行者の68%がメンタルおよびフィジカルの健康を最優先事項としており、さらに米国の旅行者の52%は「寿命を延ばすための休暇」に投資したいと考えている。また最近の研究によると、好奇心旺盛なことは、優れた記憶保持力とより長く健康な