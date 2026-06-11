フリーアナウンサー久下真以子（40）が11日までにインスタグラムを更新。第2子妊娠を公表した。「ご報告この度、第2子を授かり、安定期に入りました。かんちゃんがお兄ちゃんになります」と発表した。続けて「かんちゃんの妊娠がたった2年前のことですが、既に懐かしいような少しあの時よりは落ち着いて過ごせているようなでもまた違った感覚もあるようなで不思議な気持ちです」と心境を明かし「まずは出産を無事迎えられるよう