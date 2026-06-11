ルピシアは6月23日、多彩なティーバッグが楽しめる「ブック オブ ティー・アンネテ」(30種入・24種入4,500円)を全国の書店およびルピシアの店舗と通信販売で発売する。5月22日より予約受付を開始した。「ブック オブ ティー・アンネテ」(30種入・24種入4,500円)○"体験するお茶の本"シリーズ第29弾「ブック オブ ティー」は大きな本をイメージした特製ボックスにティーバッグを詰め合わせた人気シリーズ。書店でも購入できる"体験