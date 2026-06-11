ロッテは11日、6月11日から12日に開催されるホームゲーム（いずれもZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）で、マリーンズOBである渡辺俊介氏、吉田裕太氏とのコラボドリンクを販売することになったと発表した。当日は球場外周エリア特設ドリンクブース「ヒーローズ -DRINK STAND-」にてコラボグルメを販売。また、対象商品購入者には限定ステッカーをプレゼントする。なお、本商品はリアルトレカ配布対象外となる。ま