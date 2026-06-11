西武は11日、8月18日に東京ドームで開催するオリックス戦で、人組ガールズグループの「Hearts2Hearts」が来場し、試合前のミニライブを含むスペシャルパフォーマンスを行うことになったと発表した。「Hearts2Hearts」は、韓国の最大手芸能事務所のSMエンターテインメントから、「aespa」以来5年ぶりにデビューを飾ったガールズグループで、10代から20代の若い世代を中心に世界中で人気を集める。「Hearts2Hearts」は、試合前