あきんどスシローは、メ〜テレの朝の情報番組「ドデスカ!」と初のコラボレーションを行い、マスコットキャラクターのウルフィをイメージしたおすしや、東海エリアにちなんだご当地グルメなど4商品を6月10日から愛知・岐阜・三重県内のスシローにて期間限定で販売する。スシロー×メ〜テレ「ドデスカ!」初コラボ○ウルフィをイメージしたロール寿司やスシロー流のひつまぶしが登場東海エリアのユーザーに喜んでもらいたいという想い