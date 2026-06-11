「友達はみんな課金している」「自分だけキャラクターが弱い」などと言われ、子どもからスマホゲームの課金をお願いされて悩む保護者は少なくありません。以前はゲームソフトを買えば終わりでしたが、現在は基本プレイ無料のゲームが増え、ゲーム内アイテムを購入する「課金型」のゲームが一般的になっています。 そのため、小学生でも課金文化に触れる機会が増えています。しかし、「