目標達成に効果的な方法は何か。72歳で英検1級を取得した江田信久さんは「周囲に目標を公言して自分を追いこむことによって、成功を勝ち取ったり、パフォーマンスを上げたりした経験のある方は多い。しかし私は英検1級を目指すことは、自分の判断だけで決めたうえで、“ある一人”を除き、そのことは誰にも伝えなかった」という――。※本稿は、江田信久『才能やセンスは必要ない 72歳で英検1級とれた人がやっていた独学法』（KADO