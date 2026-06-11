【Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） スプラトゥーン レイダース セット】 7月23日 発売予定 価格：64,980円 Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） スプラトゥーン レイダース セット 任天堂は、Nintendo Switch 2 本体（日本語・国内専用）とソフト「スプラトゥーン レイダース」のセット商品の予約受付をNintendo Storeにて実施して